مكتب تنفيذي جديد للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب (بلاغ)

شرع المكتب التنفيذي الجديد للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، الذي يترأسه فيليب إديرمكلين الرئيس المدير التنفيذي لشركة "كوديكسبرو"، في مزاولة مهامه، وذلك ابتداء من فاتح يناير الجاري.



وأوضح بلاغ للغرفة أن باقي أعضاء المكتب التنفيذي استلموا مهامهم ابتداء من فاتح شهر يناير الجاري، منهم، على الخصوص، جورج إيمانويل بنايم نائب الرئيس، وسيرج ماك رئيس فئة الصناعة، وأندري روبلين الكاتب العام للغرفة.



وتهدف الغرفة، التي تأسست منذ أزيد من مائة سنة، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ما بين فرنسا والمغرب، وتشجيع إحداث المقاولات الفرنسية بالمغرب، فضلا عن تطوير إمكانيات الأعمال بالمقاولات المغربية.



وتعد الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، القوية ب3750 مقاولة منخرطة داخلها، من أهم 115 غرفة تجارة وصناعة فرنسية على المستوى الدولي.