وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس تعقد مجلسها الإداري يوم الجمعة المقبل بأرفود

تعقد وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، يوم الجمعة المقبل بمدينة أرفود، مجلسها الإداري تحت رئاسة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال.



وعلم لدى الوكالة، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن تقديم الوضعية المائية، وسير برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2016 وبرنامج سنة 2017.



وأبرز المصدر ذاته أن انعقاد هذا المجلس يصادف سنة مائية (2015-2016) عرفت عجزا على صعيدي التساقطات المطرية والهيدرولوجيا، ما أدى إلى خلق آثار سلبية على مخزون سد الحسن الداخل الذي بلغ حاليا حجم 122 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء بلغ 39 في المائة.



واتخذت الوكالة، سنة 2016، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص آثار الجفاف والحماية من الفيضانات.



وأحدثت وكالة الحوض المائي كير زيز غريس، في شهر يناير 2009، كمؤسسة عمومية تعنى بتنمية وتدبير الماء، والمجال العمومي المائي في مناطق تدخلها.