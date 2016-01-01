جمعية للمنتخبين الفرنسيين من اصل مغربي تعرب عن دعمها لتنسيقية أسر واصدقاء ضحايا احداث اكديم ايزيك
اعربت دائرة (أوجين دولاكروا) وهي جمعية للمنتخبين الفرنسيين من اصل مغربي، عن دعمها لتنسيقية أسر واصدقاء ضحايا احداث اكديم ايزيك، مشيدة باحالة ملف المتهمين ال25 بقتل 11 من رجال الامن خلال هذه الاحداث التي وقعت في نونبر 2010 ، على القضاء المدني.
واضافت الجمعية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ،ان محاكمة المتهمين امام القضاء العادي ، مكن اسر الضحايا ،من التنصيب كطرف مدني، وخلق هذه التنسيقية، التي تتوخى الدفاع عن مصالحهم المشروعة، وتمثيلهم امام مختلف الهيئات، واسماع صوتهم، والحفاظ على ذاكرة الضحايا.
وادنت دائرة (أوجين دولاكروا) الافعال الاجرامية الشنيعة، التي ارتكبها القتلة والمتمثلة في قتل عناصر من القوات العمومية باستعمال السلاح الابيض،وذبحهم والتمثيل بجثتهم.
وطالبت جمعية المنتخبين الفرنسيين من اصل مغربي ، بتسليط الضوء على هذه القضية ،من اجل انصاف 11 شرطيا ودركيا، وعناصر من الوقاية المدنية قتلوا خلال هذه الاحداث.
وعبرت الجمعية عن رفضها لاي استغلال لهذه القضية من قبل خصوم الوحدة الترابية للمغرب، مشيرة الى انها ستظل معبأة بشكل تام لفائدة أي مبادرة تهدف الى ضمان الاستقرار بالاقاليم الجنوبية للمملكة.
يشار الى ان دائرة (أوجين دولاكروا) انشئت بمبادرة من منتخبين فرنسيين من اصل مغربي، من اجل تعزيز الروابط بين المغرب وفرنسا.
شاشة أخبارنا
السيسي يرفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج قالت يومية الصباح في عددها الصادر لنهاية الأسبوع أن نظام عبد الفتاح السيسي كان ولايزال من أبرز المحاولين عرقلة مساعي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟