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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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 في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

- وجدة: 41 ملم - الرباط : 8 ملم

- الصويرة : 6 ملم

- المحمدية وإفران : 4 ملم

- مراكش وكلميم وتيزنيت : 3 ملم

- القنيطرة وآسفي وتازة وطانطان : 2 ملم

- فاس وخريبكة وأكادير وايت ملول : 1 ملم

- الدار البيضاء- أنفا والجديدة وسيدي إفني : أقل من ملمتر .

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