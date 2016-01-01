مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :



- وجدة: 41 ملم - الرباط : 8 ملم



- الصويرة : 6 ملم



- المحمدية وإفران : 4 ملم



- مراكش وكلميم وتيزنيت : 3 ملم



- القنيطرة وآسفي وتازة وطانطان : 2 ملم



- فاس وخريبكة وأكادير وايت ملول : 1 ملم



- الدار البيضاء- أنفا والجديدة وسيدي إفني : أقل من ملمتر .