السلطات بتازة تواصل استكمال إجراءات إقامة المستشفى العسكري الميداني بجماعة مغراوة

تواصل السلطات الإقليمية والمحلية، بتنسيق مع كافة المصالح المعنية، استكمال الإجراءات التقنية الضرورية لإقامة المستشفى العسكري الميداني بجماعة مغراوة التابعة لدائرة تازة.



وذكرت عمالة إقليم تازة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة موجة البرد القارس وتساقط الثلوج، وبهدف تقديم المساعدات والعلاجات الطبية الضرورية للساكنة المحلية.



وتتم، في هذا الإطار، عملية تعبئة جميع الإمكانيات والوسائل المتوفرة من أجل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للمواطنين لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة من خلال توفير الأغطية والمواد الغذائية والأدوية.



وأوضح المصدر أن السلطات المعنية قامت بإحصاء الدواوير المعزولة والمحاصرة بسبب تساقط الثلوج، وكذا النساء الحوامل المقبلات على الولادة من أجل التكفل بهن وتحسيس أهالهن وأقاربهن بضرورة ربط الاتصال بالسلطات المحلية في كل الحالات المستعجلة التي تستدعي التدخل في الحين.



وقد تم، أمس الأحد، نقل مجموعة من السيدات من جماعات مختلفة نائية بواسطة سيارات الإسعاف نحو مراكز صحية مختلفة بجهة فاس-مكناس لأسباب مرضية متنوعة منها مضاعفات داء السكري، أو لأجل الولادة، حسب عمالة إقليم تازة.



ومواصلة منها للمجهودات المبذولة من أجل إيواء الأشخاص بدون مأوى قار، تتابع السلطات المحلية بتازة، في إطار لجان مختلطة وبإشراف مباشر من السلطة الإقليمية، حملة جمع وإيواء الأشخاص المتشردين وذلك بكل من مركز الإسعاف الاجتماعي بواد امليل ودار الطالبة (الكعدة) حيث بلغ مجموع النزلاء 54 شخصا، من بينهم مواطن من نيجيريا.



وذكرت العمالة بأن مصالحها نظمت، خلال الأيام الماضية، في إطار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للساكنة المستهدفة بموجة البرد وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة، أربع قوافل طبية إلى كل من جماعات تيناست وتازرين وبويبلان وتيزي وسلي، استفاد منها حوالي 7232 شخص، كما استفاد حوالي 2177 شخص من المساعدات الغذائية والأغطية موزعة من طرف السلطات المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني.