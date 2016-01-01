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التوقيع بالدار البيضاء على اتفاقية شراكة بين الجامعة الدولية والودادية الحسنية للقضاة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 دقيقة مضت
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تم اليوم الاثنين بالعاصمة الاقتصادية للمملكة التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجامعة الدولية للدار البيضاء والودادية الحسنية للقضاة، وذلك بهدف تطوير وحدات للتكوين الأكاديمي عبر إدماج مادة القانون ضمن مختلف الشعب والتخصصات والتكوينات.

وأوضح بلاغ للجامعة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقية ستسمح للطرفين معا باقتراح سبل لدمج القانون ضمن مختلف الشعب والتخصصات والتكوينات بالجامعة الدولية للدار البيضاء، تشمل مستويات الإجازة، والماستر، والماستر المهني، والماستر في إدارة الأعمال، والدكتوراه.

وبمقتضى هذا الاتفاق ستعمل الجامعة الدولية للدار البيضاء على تلبية حاجيات التكوين لأعضاء الودادية، في إطار برامج قطبها الخاص بالتعليم التنفيذي، حيث ستضع رهن إشارة الودادية عدة باحثين وأساتذة.

وستقوم الجامعة، في هذا الصدد، بدراسة الحاجيات التي حددها أعضاء الودادية في ما يخص التوظيف وفترات التدريب، بشكل يضمن لطلبتها نسج علاقات مهنية مباشرة مع أطر الودادية.

وستنظم الودادية الحسنية للقضاة، من جهتها، حصصا تكوينية وزيارات للمحاكم لفائدة طلبة الجامعة، وبالتحديد للمحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فضلا عن ندوات وأيام دراسية تهم المجال القانوني. كما ستوفر إرشادات للطلبة الراغبين في خوض مسيرة مهنية في الميدان القانوني.

يشار إلى أن الجامعة الدولية للدار البيضاء، التي كانت قد فتحت أبوابها في سنة 2010، عضو بشبكة (لوريان آنترناشيونال يونيفيرسيتي)، وهي أكبر شبكة للجامعات الخاصة بالعالم، فيما تعمل الودادية الحسنية للقضاة منذ تأسيسها سنة 1958 على توحيد كلمة الأسرة القضائية، والدفاع عن حقوق القضاة والمساهمة في تكوينهم وفي ترسيخ قيم العدالة.

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