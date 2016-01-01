المغرب يشارك في لقاءات الفضاء والبلاستيك يومي فاتح وثاني فبراير المقبل بالعاصمة البرتغالية

يشارك المغرب في لقاءات الفضاء والبلاستيك، وهما حدثين تجاريين دوليين من المقرر أن يعقدا يومي فاتح وثاني فبراير المقبل بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بحسب ما علم أمس الاثنين لدى المركز المغربي لإنعاش الصادرات - مغرب تصدير.



وينظم المشاركة المغربية في هذين اللقاءين المركز المغربي لإنعاش الصادرات - مغرب تصدير بتعاون مع رابطة الصناعات الفضائية المغربية والفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك.



ويمثل هذان الحدثان موعدا مهما للقاءات الثنائية بالنسبة لمهنيي قطاع صناعة الطيران والبلاستيك، تحضره شركات كبرى كإيرباص ميلتاري، والشركة الفرنسية للسكك الحديدة، وزايس، وبوينغ، وشركة داسو للطيران، وامبراير البرتغال، ولاتيسوري وآخرين.



ويتوقع المركز مشاركة مغربية في اجتماعات الفضاء لشبونة، من خلال مواكبة خمس شركات وأربع ممثلي نظم إيكولوجية للطيران، وفي لقاءات البلاستيك بمرافقة خمس شركات لصناعة البلاستيك، إلى جانب تنظيم ندوة المغرب لتقديم صناعة الطيران والبلاستيك المغربية.



وتروم هذه المشاركة، بحسب المغرب تصدير، البحث عن شركاء وموردين أو زبناء جدد من خلال مواعيد في فضاء مخصص للمغرب، كما تشكل مناسبة للمشاركين المغاربة لحضور ندوات وورش حلول، وخلق شراكات استراتيجية مع الفاعلين الرئيسيين في قطاعي الطيران والبلاستيك. إلى جانب أن حضور المملكة في هذه التظاهرة سيمكنها من التموقع كقاعدة للمناولة بالنسبة للسوق الأوروبية.



وتتوفر صناعة الطيران البرتغالية، التي حققت رقم معاملات بلغ 1,1 مليار أورو، على إمكانات هائلة للنمو وتستفيد من إستقرار (امبراير) التي تملك مصنعين لتجميع الطائرات العسكرية إيفورا، كما يشغل القطاع نحو 13 ألف و500 شخص.



وتتوفر أوميغا-أيندوستريا ايرونوتيكا دي برتغال، الفاعل الرئيسي للطيران بهذا البلد الإيبيرية، والتي تملك (إمبراير) 65 بالمائة منها والدولة البرتغالية 35 بالمائة، على 40 هكتارا من المرافق، وتوظف نحو 1550 شخصا، ولها رقم معاملات قدره 168 مليون أورو.



وبالمغرب، الذي باتت تتضح أكثر رؤيته على الخارطة الصناعية العالمية، حققت صناعة الطيران معدل نمو سنوي غير مسبوق بلغ 25 بالمائة في ظرف 12 عاما فقط، ويشغل 11 ألف مستخدم من ذوي المهارات العالية، ويمثل 4,5 بالمائة من صادرات المملكة، التي اختار أزيد من 110 شركة الاستقرار بها، بينها شركات عالمية كبرى مثل إيداس وبوينغ وسافران وبومباردييه وإيتون وستييا وتاليس.