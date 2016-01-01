الرئيسية | متفرقات | الرئيس الملغاشي يؤكد أن المغرب سيضطلع بدور هام داخل الاتحاد الافريقي

الرئيس الملغاشي يؤكد أن المغرب سيضطلع بدور هام داخل الاتحاد الافريقي

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 ساعات 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

جدد رئيس جمهورية مدغشقر فخامة السيد هيري راجاوناريمامبيانينا، مساء اليوم الأحد بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلاده لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مشددا على أن المملكة ستضطلع بدور هام داخل هذه المنظمة القارية.

وقال الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا، في تصريح للصحافة على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على شرف رؤساء دول وحكومات بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لقمة الاتحاد الافريقي، إن "المغرب سيضطلع بدور كبير، كما كان عليه الحال دائما على الصعيد الافريقي".

وأضاف أن المملكة "تحتل مكانة متميزة في افريقيا"، مشيرا إلى أن المغرب يعد بلدا كبيرا يتمتع بتاريخ عريق وحضارة تمتد لآلاف السنين.

واعتبر الرئيس الملغاشي أنه من الطبيعي أن يستعيد المغرب مكانته داخل الاتحاد الافريقي، مبرزا أن الدينامية التي تشهدها المملكة ستقدم قيمة مضافة للاتحاد.

د/حخ/خ ي

مجموع المشاهدات: 173 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات