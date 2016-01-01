جهة طنجة-تطوان-الحسيمة : ارتفاع نسبة إصدار الشهادات السلبية لإحداث المقاولات ب10 بالمئة سنة 2016

أصدر المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة نحو 5820 شهادة سلبية خاصة بإحداث المقاولات، وذلك برسم سنة 2016 ، بارتفاع بلغت نسبته 8ر10 بالمئة مقارنة مع السنة التي سبقتها.



وأبرز المركز في تقرير أنه في ما يتعلق بالصيغة القانونية وعلى غرار السنوات السابقة، فإن الأشخاص المعنويين يمثلون 87 في المئة من المقاولات المحدثة، ونحو 12 في المئة بالنسبة للأفراد.



وتتوزع مجموع هذه الشهادات السلبية، حسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، على قطاع الخدمات بنسبة 43 بالمئة مقابل 41 بالمئة خلال سنة 2015، يليه قطاع التجارة بنسبة 32 بالمئة، وقطاع الأشغال العمومية والبناء بنسبة 17 بالمئة، والقطاع الصناعي بنسبة 5 بالمئة. وأشار تقرير المركز الجهوي للاستثمار إلى أن المركز قام خلال هذه الفترة، بالعديد من الأنشطة الترويجية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ومطوري المشاريع، خصوصا حصوله على شهادة الجودة العالمية والتي تعرف اختصارا ب شهادة (إيزو 9001) نسخة 2015، تأكيدا على مطابقة نظام تدبير الجودة المعتمد من طرف المركز للمعايير المنصوص عليها دوليا في هذا المجال.



كما أعاد تصميم موقعه الالكتروني على شبكة الإنترنت، وإصدار عدة وثائق ترويجية جديدة واستقبال وفود عديدة من المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تنظيم والمشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية على المستويين الوطني والدولي.