استفادة أكثر من 900 نزيل بالسجن المحلي لواد لاو من حملة طبية متعددة التخصصات

نظمت أمس الثلاثاء بالمؤسسة السجنية لواد لاو (إقليم تطوان)، حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة 932 نزيلا بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.



وتندرج هذه العملية الإنسانية، المنظمة تحت شعار "الرعاية الصحية مدخل أساسي للتهيئ لإعادة الإدماج"، في إطار قافلة طبية لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بجهة-تطوان-الحسيمة، انطلقت الأسبوع الماضي من مدينة طنجة، تتضمن عدة أنشطة للتحسيس بأهمية النظافة وتمكين الفئة المستهدفة من الرعاية الصحية.



وفي هذا السياق، أكد منسق مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، حسن الرحيية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القافلة الطبية استفاد منها أكثر من 1896 نزيلا بالسجن المحلي لطنجة، و944 بالمؤسسة السجنية لتطوان، و655 نزيلا بالمؤسسة السجنية للعرائش، و673 بالسجن المحلي للقصر الكبير، و193 نزيلا بالسجن المحلي للحسيمة، و932 نزيل بالسجن المحلي لواد لاو، مبرزا أنه تم تعبئة 17 إطارا طبيا وشبه طبي لهذه الغاية.



وأبرز أن هذه القافلة الطبية ترمي كذلك إلى تقديم خدمات طبية إلى نزلاء ونزيلات المؤسسة السجنية في عدة تخصصات، خصوصا في طب الأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، وأمراض العيون، وأمراض العظام، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وتشخيص مرض السكري والسرطان، بالإضافة إلى الطب العام، مشيرا إلى استفادة 447 نزيلا من دورة للتحسيس بمختلف القضايا الاجتماعية والصحية، و416 نزيلا من أنشطة للتحسيس بأهمية النظافة.



وأضاف أن هذا العمل الإنساني النبيل ينسجم مع البرنامج الطموح الذي تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تحت الرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات والرامية إلى توفير التغطية الصحية الشاملة وتهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماجهم.



وتروم هذه المبادرة التضامنية، التي يتم تنظيمها بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتحسين نوعية الخدمات الطبية في السجون بهدف تعزيز إعادة إدماج السجناء في النسيج المحلي الاجتماعي والاقتصادي المحلي والجهوي.



وتحتضن كل مؤسسة سجنية خلال ثلاثة أيام جلسات توعوية حول عدد من القضايا الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى مواكبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لإعداد وجبات الطعام، كما تم تعبئة وحدة طبية متنقلة تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتوزيع أدوية لفائدة نزلاء جميع المؤسسات السجنية بمساهمة من نقابة صيادلة طنجة.



وستزور القافلة الطبية، أيضا، المؤسسة السجنية لوزان على أن تختتم نشاطها يوم 17 فبراير الجاري بشفشاون.