اتفاقية لبناء وتجهيز محطة لمعالجة المحار لفائدة تعاونية البحارة الصيادين “كالا إيريس“ بالحسيمة
تم على هامش الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصيد البحري "أليوتيس“ ، باكادير التوقيع على اتفاقية تهم بناء وتجهيز محطة لمعالجة المحار لفائدة تعاونية البحارة الصيادين “كالا إيريس“ المتواجدة بمدينة الحسيمة.
وذكرت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، في بلاغ اليوم الخميس أن الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة، ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ورئيس تعاونية “كالا إيريس“، تروم تمكين البحارة الصيادين في المنطقة من تنويع أنشطة الصيد لتحسين دخلهم والتعريف بالتقنيات الحديثة لتثمين تسويق وإنتاج المحار .
ويهدف المشروع أيضا إلى استغلال منطقة تربية المحار المتوسطي والإفريقي اللذين يعتبران من الأصناف الموجودة بهذه الجهة، عبر إنشاء وحدة للتنقية تستجيب للمعايير والمتطلبات الدولية.
وأضاف البلاغ أن حجم الاستثمارات التي تنص عليها الاتفاقية يبلغ حوالي 2ر1 مليون درهم، مبرزا أن الاتفاقية تضم كذلك مخططا للتكوين والتأطير لتمكين البحارة من التمكن من تقنيات تربية المحار وآليات التسويق الملائمة.
وخلص البلاغ إلى أن الشراكة بين وكالة إنعاش وتنمية الشمال، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تعكس الرغبة المشتركة للعمل معا من أجل تحديد مواقع أخرى لتنمية تربية الأحياء المائية بالنظر إلى المؤهلات البحرية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة.
شاشة أخبارنا
مؤلم جدا : "المهدي" تلميذ يستفيق من غيبوبته على وقع صدمة بتر ساقيه في انفجار " عين عودة " و عائلته تناشد الملك
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية بعد أن دخل في غيبوبة قبل حوالي أسبوعين من اليوم، بسبب انفجار قنينة غاز كبيرة بسوق الإثنين، جماعة عين عودة ، ... تفاصيل أكثر
- المغرب يرضخ لتوصيات البنك الدولي بخصوص "تحرير الدرهم" وهذه هي عواقبه الوخيمة على المواطن البسيط
- خطير: عائلة الطفلة "هبة" يقتحمون مؤسسة الأزهر و يرسلون مديرها و أستاذتين إلى المستعجلات
- بالفيديو .. هذه تفاصيل الجسر المعلق الجديد بمدينة الدار البيضاء
- عاجل... خمسيني يشنق نفسه داخل منزله وابنه يقوم بهذا العمل البطولي
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟