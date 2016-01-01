اتفاقية لبناء وتجهيز محطة لمعالجة المحار لفائدة تعاونية البحارة الصيادين “كالا إيريس“ بالحسيمة

تم على هامش الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصيد البحري "أليوتيس“ ، باكادير التوقيع على اتفاقية تهم بناء وتجهيز محطة لمعالجة المحار لفائدة تعاونية البحارة الصيادين “كالا إيريس“ المتواجدة بمدينة الحسيمة.



وذكرت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، في بلاغ اليوم الخميس أن الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة، ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ورئيس تعاونية “كالا إيريس“، تروم تمكين البحارة الصيادين في المنطقة من تنويع أنشطة الصيد لتحسين دخلهم والتعريف بالتقنيات الحديثة لتثمين تسويق وإنتاج المحار .



ويهدف المشروع أيضا إلى استغلال منطقة تربية المحار المتوسطي والإفريقي اللذين يعتبران من الأصناف الموجودة بهذه الجهة، عبر إنشاء وحدة للتنقية تستجيب للمعايير والمتطلبات الدولية.



وأضاف البلاغ أن حجم الاستثمارات التي تنص عليها الاتفاقية يبلغ حوالي 2ر1 مليون درهم، مبرزا أن الاتفاقية تضم كذلك مخططا للتكوين والتأطير لتمكين البحارة من التمكن من تقنيات تربية المحار وآليات التسويق الملائمة.



وخلص البلاغ إلى أن الشراكة بين وكالة إنعاش وتنمية الشمال، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تعكس الرغبة المشتركة للعمل معا من أجل تحديد مواقع أخرى لتنمية تربية الأحياء المائية بالنظر إلى المؤهلات البحرية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة.