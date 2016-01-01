مشروع "الخميس التشاوري لسلا "، منصة للتشاور العمومي من أجل تنمية المدينة وتحسين خدمات القرب

أعطيت اليوم الخميس بمدينة سلا الانطلاقة الرسمية لمشروع "الخميس التشاوري لسلا" ، بمثابة آلية للتشاور العمومي من أجل تنمية المدينة وتحسين خدمات القرب.



ويرمي هذا المشروع ، الذي أعد بمبادرة من جماعة سلا وبتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية والمنظمة الألمانية للتعاون (كيز) في إطار برنامج التعاون البلدي ، الحكامة المحلية التشاركية بالمغرب العربي (كومن) ، إلى المساهمة في تحسين القرار الجماعي وإغنائه وذلك عن طريق إشراك المواطنين والمجتمع المدني والفاعلين المحليين من أجل تبادل الآراء والمناقشة حول المواضيع ذات الأولوية التي تهم التنمية المندمجة للمدينة .



وأبرز رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا السيد جامع المعتصم في كلمة بالمناسبة ، أن "الخميس التشاوي لسلا" ، يهدف الى المساهمة في دعم القرار الجماعي وإغنائه وذلك عبر مشاركة المواطنين ومساهمتهم في هذه اللقاءات التي ستمكن أيضا المجلس من الاستماع والانصات لاحتياحاتهم ومشاكلهم وأولوياتهم .



وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية التي ستنظم في الخميس الأول من كل شهر ،مفتوحة في وجه جميع الفاعلين المحليين والمؤسسات المعنية بالموضوع الشهري المقترح للتشاور مشيرا إلى أن الجماعة وضعت من أجل إنجاح هذه التجربة وضمانا لمشاركة واسعة وفعالة ، قنوات للإعلام والتواصل ستمكن جميع المهتمين من الحصول على مختلف المعلومات عن هذه اللقاءات التي سيعقد أولاها يوم الخميس ثاني مارس المقبل حول موضوع "الإدارة الجماعية والمواطن".



من جهته اشاد ممثل وكالة التعاون الألماني (كيز) جرمان فابيو بهذه المبادرة التي تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في الشأن المحلي من خلال الاستماع لمشاكله و الأخذ باقتراحاته التي تهم تنمية المدينة .