بعثة اقتصادية برازيلية تزور المغرب من 18 إلى 20 أبريل المقبل

علم لدى الوكالة البرازيلية لتعزيز الصادرات و الاستثمارات أن بعثة اقتصادية برازيلية متعددة القطاعات تعتزم القيام بزيارة إلى المغرب في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 أبريل المقبل، وذلك في إطار جولة تشمل أيضا مصر والجزائر.



وحسب البرنامج الأولي للزيارة، والذي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منه، فإنه خلال المحطة الأولى من هذه الجولة، ستشارك المقاولات البرازيلية المتخصصة في الفلاحة في النسخة الثانية عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الذي سيقام في الفترة ما بين 18و23 أبريل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما ستقوم البعثة الاقتصادية البرازيلية بزيارات تقنية.



وأوضحت الوكالة البرازيلية لتعزيز الصادرات و الاستثمارات، التي تسهر على تنظيم هذه الزيارة بالتعاون مع وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية وبدعم من الغرفة العربية البرازيلية للتجارة، أنه سيتم تخصيص رواق للمنتجات والعروض البرازيلية في مجال الصناعة الفلاحية، خلال هذا الموعد الهام الذي تجاوز إشعاعه حدود المغرب.



وفي مرحلة لاحقة، ستنتقل البعثة الاقتصادية، المكونة من مقاولات تنتمي لمختلف القطاعات، إلى القاهرة (22-23 أبريل)، حيث ستشارك في معرض "فود إفريقيا" ثم ستزور العاصمة الجزائر يومي 25 و26 أبريل المقبل لعقد لقاءات مع رجال أعمال جزائريين.



وحسب المنظمين، فإن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في تقديم المنتجات البرازيلية واستكشاف فرص الاستثمار في دول شمال إفريقيا التي تتوفر على أسواق استهلاكية كبيرة.