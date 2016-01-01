التعاون في ميادين التكوين المهني والتشغيل والتبادل الثقافي محور مباحثات رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة مع وفد من اتحاد جزر القمر

شكلت آفاق التعاون بين جهة الرباط سلا القنيطرة والجزيرة المستقلة أنجوان (اتحاد جزر القمر) في ميادين التكوين المهني والتشغيل والتبادل الثقافي، محور مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، رئيس مجلس الجهة السيد عبد الصمد سكال مع وفد من دولة اتحاد جزر القمر يترأسه السيد عبدو سلامي عبدو حاكم الجزيرة المستقلة أنجوان.



وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن المباحثات بين الطرفين تناولت، أيضا، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتنمية الشاملة والمستدامة.



وبهذه المناسبة، أعرب السيد سلامي عن إعجابه بما قطعه المغرب من أشواط مهمة في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تقوية علاقات التعاون والشراكة بين الجهتين واستثمار الروابط القوية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة اتحاد جزر القمر.



من جانبه، أطلع السيد سكال محاوريه على أوراش الإصلاح التي تعرفها المملكة، ولاسيما الجهوية المتقدمة، مذكرا بالدور الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس داخل القارة الإفريقية، والذي يعطي دفعة قوية لتوطيد علاقات التعاون مع الدول الإفريقية ويجعلها نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.



وأوضح أن مجلس الجهة يسعى، من هذا المنطلق، ومن خلال التعاون الدولي اللامركزي، إلى الانفتاح على جهات من الدول الإفريقية عبر عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون.



وحسب البلاغ سيطلع وفد الجزيرة المستقلة أنجوان طيلة الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، على مجموعة من المشاريع بالجهة التي تهم مجالات الصناعة التقليدية (صناعة الجبس) والطاقات المتجددة وتثمين النفايات الصلبة، والتهيئة السياحية، والتكوين المهني.