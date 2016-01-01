البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا عازم على الإسهام في الإشعاع الإفريقي للمملكة (بن جلون التويمي)

قال السيد ابراهيم بنجلون التويمي المتصرف المدير العام التنفيذي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، إن هذا الأخير عازم على الإسهام في الإشعاع الافريقي للمغرب وخصوصا بعد عودة المملكة إلى أسرتها المؤسسية بالاتحاد الافريقي.



وأضاف السيد بنجلون التويمي في تصريح صحفي على هامش منتدى نظم حول موضوع "اية رافعات لتعزيز تموقع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في إفريقيا على ضوء عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي" إن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا لها "مسؤولية ثابتة" ويتعين عليها العمل كي لا تبقى أنشطتها محصورة داخل المغرب فقط، ولكن لتمتد الى باقي الدول الافريقية التي يتواجد فيها البنك.



وأشار إلى أن المساهمة في الاشعاع الإفريقي للمغرب وفي تعزيز موقعه بالقارة، يمران عبر إعادة هيكلة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ببلدان جنوب الصحراء وذلك بفتح بنوك بهذه البلدان، مضيفا أن "أنشطتنا وأعمالنا يجب أن تعكس عمقنا الافريقي المستمد من مغربيتنا".



وقد نشط هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ممثلو المجموعات المغربية العاملة بإفريقيا في مجالات الابناك والمالية والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والبنيات التحتية والتنقيب عن المعادن وفاعلين مؤسساتيين منخرطين في النهوض باقتصاد المغرب بالخارج وكذا خبراء مهتمون بالشأن الإفريقي.