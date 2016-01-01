النسخة الثالثة لملتقى البحث والابتكار بالجديدة يوم 27 أبريل الجاري

تحتضن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، يوم 27 أبريل الجاري، النسخة الثالثة لـ"يوم البحث والابتكار"، الذي تروم من خلاله تدعيم وتثمين مشاريع البحث العلمي بالجامعة المغربية.



وتهدف هذه التظاهرة، التي تنظمها جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى إبراز أنشطة البحث العلمي بالجامعة، وتقريب الطلبة من البنيات التي تضعها رهن إشارتهم قصد تحفيزهم على الانخراط في مشاريع بحثية تشمل مختلف التخصصات العلمية.



وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أن هذه التظاهرة هي مناسبة للتعريف بالمشاريع العلمية والبحثية المدعمة سواء من طرف المؤسسة أو من أطراف أخرى من خارجها، إضافة إلى استعراض براءات الاختراع المسجلة، وكذا الإنتاج العلمي المتميز للباحثين الجامعيين.



وأضافت أن الملتقى سيكون فرصة أيضا لتمكين المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب بينهم، وتعميق التواصل بين مراكز البحث العلمي بالجامعة ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتشجيع تلك المراكز على التنسيق في ما بينها لتوحيد جهودها من أجل النهوض بالبحث العلمي في المغرب.



ويتضمن برنامج هذا اليوم تقديم محاضرة حول "إعادة بناء نظام التعليم والبحث: لماذا؟ وكيف؟"، يلقيها الأستاذ الفخري بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات السيد الطيب الشكيلي، إلى جانب تقديم عرض حول حصيلة وآفاق تطور البحث العلمي والتعاون بجامعة شعيب الدكالي.



كما سيتم منح جوائز خاصة بأحسن هيئة بحث وأفضل أطروحة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والآداب والعلوم الإنسانية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، مع تكريم الأساتذة والطلبة الباحثين بالجامعة الذين تميزوا دوليا خلال سنة 2016.