تسليم أطباء مقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا شهادات في تخصصات طبية برسم سنة 2016

نظم أول أمس السبت بالرباط حفل تسليم شهادات في تخصصات طبية وصيدلانية (نسخة 2016) على أطباء مقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا .



وأوضح مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا السيد عبد القادر الروكاني "أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المراكز الإستشفائية الجامعية بالمملكة يستطيع فيها مركز استشفائي جامعي توظيف أطباء مقيمين من ميزانيته الخاصة ووفق احتياجاته الحقيقية ".



ونقل بلاغ للمركز عن السيد الوركاني قوله إن الأمر يتعلق باختيار سيتيح للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من توقع وبرمجة احتياجاته من الأطباء المختصين للسنوات القادمة وتلبيتها في اطار الممكن، وذلك بضمان القواعد الأساسية لتدبير عصري للموارد البشرية، ولاسيما تدبير مستقبلي للموارد والعمل على مواءمة المنصب مع المواصفات المهنية.



ومن جهته قال الكاتب العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط السيد عبد الحميد قاقواق أن هذه المؤسسة، الأكبر في المملكة، ستكون دائما رائدة وسباقة في مجال الابتكارات والتشخيصات والعلاجات ، مضيفا أنها ستسهر على تمكين الأطباء الجدد والصيادلة وجراحي الأسنان من الاستفادة من المركز ويفيدوا بالتالي المريض الذي يظل في صلب الانشغالات. وأضاف البلاغ، أن تنظيم هذا الحفل ترسخ منذ الفوج الأول، مشيرا إلى أن استمرار هذا التقليد يشكل حدثا مهما في تاريخ كلية الطب والصيدلة في الرباط وكلية طب الأسنان بالمدينة نفسها وكذا المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا .



وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم هذه التظاهرة بهذا الحجم، تشهد على اعتراف الشباب تجاه أساتذتهم وأيضا إزاء كل مهنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، والذين كانوا دائما على استعداد لنقل خبراتهم للأجيال الصاعدة من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.



وجرى هذا الحفل بحضور عميد كلية الطب والصيدلة محمد العدناوي وكذا العديد من الشخصيات التي تمثل الهيئة الطبية المدنية والعسكرية.