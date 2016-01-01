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نيروبي .. المغرب يشارك في الاجتماع الثاني لمجموعات العمل التقنية لمنطق التبادل الحر القارية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 14 دقيقة مضت
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انطلقت، اليوم الاثنين بنيروبي، أشغال الاجتماع الثاني لمجموعات العمل التقنية لمنطقة التبادل الحر القارية، الذي تنظمه لجنة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع بوفد من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يتكون من مديرة العلاقات التجارية الدولية لطيفة البوعبدلاوي، ورئيس قسم العلاقات التجارية خارج أوروبا، مولاي إسماعيل التاقي.

وفي مداخلتيهما خلال الجلسة العامة، في افتتاح الاجتماع، أبرز كل من مندوب التجارة والصناعة في لجنة الاتحاد الإفريقي، ألبير موشانغا، ورئيس منتدى مفاوضات منطقة التبادل الحر القارية، المصري محمد سمير محمود، أهمية مشاركة المملكة في مسلسل إرساء منطقة التبادل الحر، والتي لا يمكن إلا أن تقدم "قيمة مضافة" للمفاوضات.

وخلال هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 5 ماي المقبل، ستنكب مجموعات العمل على سبع محاور أساسية تشمل الحواجز غير التعرفية، قواعد المنشأ، الإجراءات الصحية، المساطر الجمركية وتسهيل التجارة، تجارة الخدمات، تسوية النزاعات والقضايا المؤسساتية والقانونية.

وينعقد هذا الاجتماع تحضيرا للجلسة السادسة لمنتدى المفاوضات الذي سينظم منتصف شهر يونيو المقبل بنيامي.

وكان مسار المفاوضات حول إنشاء منطقة للتبادل الحر انطلق خلال الدورة العادية ال25 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي، المنعقدة بجوهانسبورغ في يونيو 2015.

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