السيد قيوح يؤكد استعداد مجلس المستشارين للعمل المشترك وتقوية التعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين

أعرب الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء بالرباط، عن استعداد المجلس للعمل المشترك مع اللجنة الدولية للحقوقين وتقوية التعاون معها. وذكر بلاغ للمجلس أن السيد قيوح أكد خلال لقاء عقده مع وفد عن اللجنة برئاسة السيدة مرتين كومت، العزم على تقوية التعاون مع هذه الهيئة من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.



وأبرز السيد قيوح أهم الإصلاحات التي تضمنها دستور 2011 على مستوى ترسيخ استقلالية القضاء كسلطة مستقلة، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، وتوطيد أسس ودعامات بناء دولة القانون والمؤسسات.



وتطرق أيضا لدور مجلس المستشارين في تجويد النصوص القانونية، بما يتماشى والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي ضمانا لحقوق المواطنات والمواطنين في جميع الميادين، مذكرا في هذا الإطار بأهمية الأوراش المفتوحة لتطوير الترسانة القانونية بالمغرب. من جهتها، ثمنت رئيسة وفد اللجنة الدولية للحقوقيين جهود المغرب في تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بدعم الحقوق والحريات، مبرزة أهمية مشاريع القوانين التي ينتظر أن يناقشها ويصادق عليها البرلمان المغربي، اعتبارا لانعكاساتها على تجويد المنظومة التشريعية وعلى حقوق وحريات الأفراد.



كما عبرت عن انفتاح اللجنة الدولية للحقوقيين، ورغبتها في التعاون مع مجلس المستشارين في مجالات متعددة، منها أساسا إصلاح العدالة الجنائية، بما يتلاءم مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة واحترام حقوق الإنسان.