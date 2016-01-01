مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية

يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية.



وأوضح بلاغ للمجلس اليوم الجمعة، أن هذه الجلسة، التي ستعقد طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، ستنطلق في الساعة الثانية زوالا.