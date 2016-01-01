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الدار البيضاء، تسليم جوائز للنساء المقاولات اللواتي يعملن من أجل مستقبل أفضل بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع دقيقة واحدة مضت
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تم ،مساء أمس الأحد بالدار البيضاء، تنظيم حفل تسليم جوائز ،بمبادرة من البنك الدولي، للنساء المقاولات اللواتي يعملن من أجل مستقبل أفضل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد مكنت نهائيات مباراة "ويمينا" التي تعد مبادرة جهوية للبنك الدولي ،بدعم من المرفق العالمي للكوارث والإنعاش، من انتقاء أربعة متوجات من المغرب وفلسطين ولبنان والمغرب، من بين 200 امرأة مقاولة بالمنطقة اللواتي شاركن في المباراة و اقتسمن مبلغ 150 ألف دولار.

وتوجت المباراة المشاريع المبتكرة التي تم وضعها من أجل مواجهة التحديات الكبرى للتنمية الحضرية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في قطاعات النقل والطاقة والبنيات التحتية والتنمية المستدامة.

وحظيت 30 امرأة وصلن إلى النهائيات بفرصة لقاء مستثمرين ومستشارين وأعضاء من البنك الدولي، فضلا عن العديد من الفاعلين الذين سيتولون تقديم التوجيه و الدعم المالي لمشاريعهن.

وفي قد مكنت مبادرة "ويمينا" سنة 2015 من إعطاء دفعة مهمة لسبع مقاولات تسيرها نساء ببيروت والقاهرة ودجيبوتي، وفي سنة 2016، توسعت هذه المبادرة لتشمل ثمان مدن من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهي مدينتي جبيل وبيروت ( لبنان) و وعمان (الأردن) ورام الله (فلسطين) والقاهرة والإسكندرية (مصر) وتونس العاصمة و أخيرا الدار البيضاء.

وتهدف مبادرة"ويمينا" إلى تقديم حلول للتحديات الكبرى تواجهها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهي دعم النساء المقاولات والمقاولات التي تسيرها نساء، في منطقة يعرف معدل نشاط النساء أقل مرتين عن باقي مناطق العالم.

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