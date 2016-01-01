توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء 2 ماي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي.



كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل مصحوبة بكتل ضبابية وذلك خلال الليل والصباح، كما ستظهر سحب غير مستقرة بعد الزوال والمساء بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط ومن المحتمل بالريف والشرق والسفوح الجنوبية الشرقية ، ستكون مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، فيما ستكون الأجواء قليلة إلى أحيانا غائمة بباقي ربوع المملكة.



وستهب الرياح شرقية معتدلة بالبوغاز وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي على العموم في باقي المناطق.



وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 09 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المحيطية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول وغرب الأطلس وسوس والأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية.



وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات وغرب الواجهة المتوسطية، وما بين 20 و25 درجة بباقي الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وقرب سواحل المحيط، وما بين 25 و 30 درجة بالسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 30 و36 درجة بالسهول الداخلية وسوس والأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي.



وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الرباط والعيون، وهائجا بباقي السواحل.