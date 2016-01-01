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الطبقة الشغيلة بجهة فاس-مكناس تطالب بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 45 دقيقة مضت
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خلدت الطبقة الشغيلة بجهة فاس-مكناس ، على غرار مثيلتها في باقي مناطق المملكة ، عيد الشغل الأممي ، اليوم الاثنين ، في جو من الانضباط والتعبئة، دعت فيه ، بالمناسبة ، إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية.

وكالعادة، نظمت الفروع النقابية بمختلف تياراتها مهرجانات خطابية ومسيرات رددت خلالها شعارات تنادي بالحفاظ على المكتسبات والحقوق وتلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة.

وحثت هذه التظاهرات التي شارك فيها عمال ومستخدمون وموظفون يمثلون مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية، إلى احترام الحريات النقابية، وتحسين ظروف عمل الطبقة الشغيلة، وترسيم الموظفين المؤقتين، واحترام مدونة الشغل، مجمعة على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتحسين جودة القطاع الصحي، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وبمدينتي مكناس وتاونات كما في باقي الأقاليم التابعة للجهة، جابت مسيرات رافعة مطالب تصب كلها في الدفاع عن العامل و واحترام حقوقه وكرامته وعدم المس بحرياته النقابية.

وأكدت هذه التظاهرات تجند الطبقة الشغيلة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن المقدسات العليا للمملكة ووحدتها الترابية، خصوصا المبادرة المغربية حول مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن التعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

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