الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم تحافظ على شهادة الجودة الدولية إيزو 9001 لنظام إدارة الجودة

اجتازت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم بنجاح الافتحاص الثاني الذي مكنها من الاحتفاظ بشهادة الجودة الدولية إيزو 9001 لنظام إدارة الجودة حسب صيغة 2008.



وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز يعتبر ثمرة انخراط إدارتها وتعبئة مسؤوليها وكافة مواردها البشرية.



وذكر البلاغ بأن الوكالة حصلت سنة 2012 على شهادة الجودة إيزو 9001 لأجل 14 عملية تغطي كافة أنشطتها، وذلك لترسيخ التدابير الرامية إلى الرفع من الأداء وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقيها.



وسجل أن منظومة إدارة الجودة بالوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم أضحت بمثابة آلية لقيادة وتتبع أنشطتها، ورصد الاختلالات المحتملة، والعمل على التحسين المستمر للمساطر، والارتقاء بأدائها من خلال الإنصات والاستجابة لمتطلبات مرتفقيها وتقديم خدمات ذات جودة، والمشاركة بشكل فاعل في تحسين جاذبية وتنافسية نفوذها الترابي.



وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لنهج الجودة على مستوى الوكالة الحضرية، والتي تتمثل على الخصوص في المشاريع الرائدة لمواكبة جماعتي القنيطرة وسيدي قاسم لتأهيل مسلسل تسليم التراخيص المتعلقة بالتعمير، عبر تزويدها بالمساطر والأدوات المتطورة في هذا المجال.



وتعززت أهمية هذه المشاريع، التي تعتبر أداة لترسيخ الحكامة في مجال التدبير المحلي، بالتوقيع يوم 29 مارس 2016 على اتفاقيات للشراكة مع جماعتي القنيطرة وسيدي قاسم.