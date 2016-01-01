تسليم 38 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بالناظور خلال شهر مارس الماضي (تقرير)

سلم مكتب الملكية الصناعية والتجارية ومركز الإستثمار بالناظور، خلال شهر مارس الماضي، 38 شهادة سلبية لإحداث مقاولات.



وأفاد تقرير للمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بأن مكتب الملكية الصناعية ومركز الإستثمار توصلا خلال شهر مارس 2017 بما مجموعه 41 طلبا للحصول على شهادات سلبية ٬ تمت الموافقة على 38 منها، أي بنسبة موافقة بلغت 93 في المائة.



وأضاف المصدر أن هذه الشهادات توزعت على قطاعات الخدمات (47 في المائة) والتجارة (29 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (24 في المائة).



وبخصوص توزيع الشهادات وفق الطابع القانوني ، فقد حظيت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإقبال كبير من الفاعلين الاقتصاديين بنسبة 64 في المائة ، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد (24 في المائة)، والأشخاص الذاتيين (12 في المائة).



وكان المكتب المكلف بالملكية الصناعية والتجارية ومركز الاستثمار بالناظور سلما، خلال سنة 2016، ما مجموعه 768 شهادة سلبية لإحداث مقاولات مقابل 678 شهادة خلال سنة 2015.