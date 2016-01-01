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لقاء جلالة الملك بالرئيس هولاند تعبير عن المودة المتبادلة بين البلدين(جاك لانغ)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 دقيقة مضت
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أكد رئيس معهد العالم العربي بباريس ، جاك لانغ، ان اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، يشكل تعبيرا عن "المودة" المتبادلة بين البلدين، وعن "الصداقة القوية جدا" بين جلالته ورئيس الدولة الفرنسية.

ووصف جاك لانغ هذا اللقاء في تصريح للصحافة ب" اللحظة المؤثرة المطبوعة بالسخاء واللطف" .

واكد من ناحية اخرى ان فرانسوا هولاند يعتبر صديقا للمغرب، مشيرا الى ان هذه الصداقة ، ستستمر حتى بعد نهاية ولايته الرئاسية.

واضاف جاك لانغ أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يكن تقديرا ومودة كبيرين للرئيس هولاند.

يشار الى انه حضر اللقاء اعضاء من حكومتي البلدين، واصدقاء للمغرب وفرنسا، و وعدد من مكونات المجتمع المدني، كدليل على الروابط القوية والمتعددة الأشكال القائمة بين البلدين.

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