وجدة تحتضن يومي 20 و21 ماي الجاري الأيام الإفريقية الأولى للإنقاذ والإسعاف
تنظم جمعية (أوندي سبور رياضة وتنمية)، يومي 20 و21 ماي الجاري بوجدة ، الأيام الإفريقية الأولى للإنقاذ والإسعاف .
وحسب المنظمين ، فإن هذا الحدث الدولي، الذي يأتي في إطار الاحتفال بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، سيعرف مشاركة خبراء مغاربة وأجانب في الإنقاذ والإسعاف ، وفعاليات المجتمع المدني ، وممثلي أكثر من 20 بلدا إفريقيا .
وأضاف المصدر أن هذه التظاهرة الدولية، التي ستنظم تحت إشراف الأكاديمية الإفريقية للإنقاذ والجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية ، ستكون موجهة للطلبة والأساتذة والباحثين المغاربة والأفارقة وكل الجهات المعنية بموضوع الإنقاذ والإسعاف .
وستنظم الأيام الإفريقية الأولى للإنقاذ والإسعاف بتعاون مع عدة شركاء، لاسيما جامعة محمد الأول، والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، والجمعية المغربية لطب الطوارئ، والجمعية المغربية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، والمندوبية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة .
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