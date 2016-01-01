مراكش.. المغرب سيواصل جهوده لتعزيز المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة ولخلق بيئة مواتية لعملها (بسيمة الحقاوي)

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب سيواصل جهوده لتعزيز المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، ولخلق بيئة مواتية لعملها سواء في القطاع العام أو الخاص.



وأضافت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث للمبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أن المغرب سيواصل أيضا دعم المقاولة النسائية، عبر تنفيذ عدة برامج داعمة بشراكة مع مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وقطاع خاص وشركاء دوليين.



وأشارت الوزيرة في هذا السياق، إلى جائزة "تميز" للمرأة المغربية، كآلية مؤسساتية لإذكاء وتشجيع روح الابتكار والإبداع في المشاريع التي تعنى بالنهوض بأوضاع المرأة والرقي بها، وهي جائزة سنوية تحفيزية تهدف إلى تثمين مختلف هذه المبادرات.



كما ذكرت بقدرة المملكة على بلورة سياستها العمومية في مجال المساواة، وهي الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012-2016، التي توزعت مضامينها على ثمانية مجالات كبرى ترمي إلى التمكين الشامل للمرأة في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لإدماج أكبر في مجال الاقتصاد، ولحضور أوسع في مواقع القرار، وبناء علاقات اجتماعية جديدة بين الرجال والنساء تهدف إلى ضمان الاستفادة والمشاركة المتساوية والمنصفة في مختلف المجالات.



وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" 2017-2021 " وفق ذات المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين في المجال.



من جهة أخرى، أكدت الوزيرة على المكانة المتميزة التي تحتلها إفريقيا لدى المملكة، لاعتبارات ترتبط بجذور المغرب الإفريقية وبالتراث المغربي الإفريقي المشترك، وكذا لقناعته بدوره الضروري في بناء الوحدة الإفريقية.



وقالت في هذا السياق، إن عودة المغرب إلى " مؤسسات إفريقيا الجامعة لهو تعبير عن اعتزازه بالانتماء إلى قارته السمراء، كما أن توجيهه للعديد من المشاريع الاستثمارية نحو الكثير من المواقع الإفريقية لدليل على رغبته في المساهمة في إنماء وتقدم إفريقيا الواعدة بإمكاناتها ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية".



وأشارت، من جانب آخر، إلى أن ملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، وهو يختار "دور المرأة في الابتكار والإبداع في الصناعات والاقتصاد وتأثيرها في دينامية الوحدة الإفريقية" موضوعا له، يوجه دعوة للنساء، أينما وجدن، لمزيد من الابتكار في كل المجالات، ويفتح لهن الآفاق لولوج الميادين الجديدة، من تكنولوجيا حديثة وتنمية مستدامة وبحث عن الطاقات البديلة، كما يعتبر مناسبة أخرى لرصد المنجزات المحققة في مجال التعاون جنوب- جنوب من جهة، وتقييم المكتسبات المرصودة مع مختلف الشركاء من جهة ثانية.



ويعنى الملتقى، الذي يجمع بشكل منتظم صاحبات القرار وسيدات الأعمال من شرق وغرب القارة الإفريقية من أجل بحث التكامل التفاعلي بين قدراتهن في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالموقع المركزي للنساء في الدينامية التنموية في إفريقيا.



وينعقد هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وصاحبة السمو الملكي الأميرة تغريد محمد بن طلال رئيسة ملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، في ظرفية رمزية بالنظر لتزامن تنظيم هذه الدورة مع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.



ويركز ملتقى مراكش، الذي سيتوج غدا الخميس باعتماد مجموعة من التوصيات، بشكل خاص على دور المرأة الإفريقية في وضع وتنفيذ برامج تنموية حاملة للتجديد وقائمة على الإبداع والابتكار.



وتتمحور أشغال هذه الدورة، المنظمة من قبل جمعية سيدات الأعمال والمهن بالمغرب بشراكة مع ملتقى المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، حول ست جلسات تتناول مواضيع أساسية تتعلق ب"دور المرأة في التجديد والابتكار – شهادات نسائية) و"دور المرأة في التشبيك والتواصل على المستوى الوطني والدولي" و"آفاق التعاون الاقتصادي للمرأة الإفريقية منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي" و"دور المرأة في مكافحة العنف" و"دور الوكالة المغربية للتعاون الدولي ووقعها في مجال الإدماج الاقتصادي للشباب"، إلى جانب حصة مخصصة لاجتماعات الأعمال الثنائية بين السيدات المشاركات، وزيارات ميدانية لأهم المؤسسات الاجتماعية والحكومية والمشاريع النسائية بمدينة مراكش.