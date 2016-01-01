543 متبرعا بالدم خلال حملة تضامنية بأبي الجعد

بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال حملة للتبرع نظمتها جمعية آفاق لقطاطر للتنمية المستدامة بأبي الجعد بتعاون مع المركز الإقليمي لتحاقن الدم بخريبكة ، يومي ثاني وثالث ماي الجاري بمستشفى القرب محمد السادس بأبي الجعد ، ما مجموعه 543 متبرعا.



وتروم هذه الحملة التضامنية والإنسانية ، التي نظمت بتنسيق مع إدارة المستشفى المحلي لأبي الجعد تحت شعار " التبرع بالدم هدية من القلب" ، توعية الساكنة المحلية وخاصة الشباب بأهمية التبرع بالدم ودوره في مساعدة وإنقاذ حياة المرضى المحتاجين، والمساهمة في تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المادة الأساسية ، ونشر وتعميم ثقافة التبرع بالدم، وترسيخ وغرس قيم التضامن داخل المجتمع .



وقال حكيم شميش الطبيب المسؤول عن بنك الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، في تصريح بالمناسبة ، إن هذه الحملة، التي جند لها طاقم طبي متكون من أطباء وممرضين تابعين للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وآخرين تابعين لمستشفى القرب بأبي الجعد وفريق من الهلال الأحمر المغربي بالمدينة ، ستساهم في الرفع من مخزون بنك الدم بإقليم خريبكة.



وأضاف أن هذه الحملة مرت في أجواء إنسانية وتضامنية وتعبئة في صفوف المتبرعين الذين انخرطوا بشكل تلقائي في الحملة التي ستسهم في إنقاذ المرضى المحتاجين للدم، خاصة الأشخاص المصابين في حوادث السير.



وتابع أن هذه الحملة، التي تميزت بالتنظيم الجيد والمحكم وانخراط الشباب ، شهدت نجاحا كبيرا بالنظر لعدد المتبرعين وكذا بفضل وعي الساكنة المحلية بأهمية التبرع بالدم.



وأكد السيد شميش ، من جهة أخرى، أن التبرع بالدم يمكن المتبرع من معرفة نوعية فصيلته الدموية وكذا الكشف عن العديد من الأمراض من قبيل التهاب الكبد من نوع "سي" و"بي" وداء فقدان المناعة المكتسب "السيدا" والإنزيمات الكبدية.



من جانبه، أكد رئيس جمعية آفاق لقطاطر للتنمية المستدامة بأبي الجعد الطاهري العمراني ، في تصريح مماثل ، أن هذه الحملة التضامنية تروم ترسيخ وتشجيع ثقافة التبرع بالدم لتوفير مخزون مهم من هذه المادة الحيوية، والرفع من وعي المواطنين بأهمية التبرع بالدم.



وأضاف أن هذه الحملة الإنسانية حققت أهدافها وخاصة المساهمة الهامة للساكنة خلال مختلف مراحلها ، وكذا تظافر جهود المنظمين والمتبرعين الذين جسدوا القيم التضامنية النبيلة، مشددا على ضرورة تنظيم مثل هذه المبادرات التي تساهم في ترسيخ ثقافة التكافل والتضامن الاجتماعي .