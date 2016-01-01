خريبكة.. رصد 47 مليون درهم لإنجاز قنطرتين و5 ممرات فوقية بشوارع وأحياء المدينة

تفعيلا لبرنامج التأهيل الحضري والبيئي، ستتعزز مدينة خريبكة بإنجاز قنطرتين و5 ممرات فوقية بكل من شوارع أريحا وعبد الرحيم بوعبيد والمقاومة ومناطق أخرى بغلاف مالي يصل إلى 47 مليون درهم .



وسيهم هذا المشروع ، الذي تمت مناقشته خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بمقر عمالة خريبكة برئاسة عامل الإقليم عبد اللطيف شدالي ، تهيئة ممرات السكة الحديدية في إطار اتفاقية شراكة سيساهم بموجبها المكتب الوطني للسكك الحديدية ب 21 مليون درهم أي بنسبة 45 في المائة، والمجلس الإقليمي لخريبكة ب 20 مليون درهم أي بنسبة 42 في المائة ممنوحة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط ، والجماعة الترابية لخريبكة ب 6 ملايين درهم أي بنسبة 13 في المائة .



وحسب عمالة إقليم خريبكة، فإن هذا المشروع، الذي يأتي ضمن برنامج حذف 180 ممرا مستويا وإنجاز منشآت العبور، يهدف إلى تحسين المرور والسلامة الطرقية والحد من حوادث السير وتمكين العابرين من مرور أفضل ومريح. وكان إقليم خريبكة قد استفاد من تجهيز 17 ممرا مستويا بآليات الإنذار وسد الممرات المستوية أوتوماتيكيا .



كما تدارس اللقاء الإجراءات القانونية والمسطرية والتدابير الإدارية التي تم اتخاذها بخصوص تحويل السوق الأسبوعي ومعرفة وجهات نظر القطاعات المعنية (الكهرباء والماء والتطهير والوعاء العقاري ).



وشدد عامل الإقليم، بهذه المناسبة، على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المشروع الذي سيرفع من جمالية المدينة، والتسريع بإنجاز الدراسات التقنية وإخراج مشروع المحطة الطرقية، الذي وصل إلى مستوى التصورات الهندسية ، إلى حيز الوجود والذي سيمكن ضمن المشاريع الأخرى من إحداث طفرة نوعية على مستوى المشهد المعماري والحضري لمدينة خريبكة، إلى جانب قيمتها المضافة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.