سلا .. مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنعش أرباح منتجي الفخار والخزف

بفضل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعود بالنفع على المستفيدين منها، أينما حلت، انتعشت أرباح منتجي الفخار والخزف بالولجة (مدينة سلا)، وتطورت منتوجاتهم بالاستفادة من مشروعي توفير المواد الأولية الأساسية واستعمال الأفرنة الغازية.



وهكذا انعكس هذان المشروعان، إيجابا، على مستوى عيش منتجي الفخار والخزف، وعلى ظروف اشتغالهم ومردودية إنتاجهم، وحتى على مستوى الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي عاينه عن كثب مجموعة من الصحافيين الأفارقة والمغاربة الذي قاموا، أمس الخميس، بزيارة للمركب الصناعي الولجة من أجل الاطلاع على النتائج الجيدة التي حققها مشروع سند لدعم منتجي الفخار والخزف.



وبالفعل، فقد ساعد مشروع تزويد 40 منتجا للفخار والخزف بالمركب الصناعي الولجة بأفرنة غازية على تطوير منتجاتهم سواء من حيث الارتقاء بجودة المنتوج أو تحسن مدخولهم اليومي الذي ارتفع بفضل "تضاعف الإنتاج بثلاث مرات وتسويق هذه المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي" وساهم كذلك في حماية البيئة.



وفي هذا السياق، قالت سميرة صوالحين، رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة سلا، إن تزويد منتجي الفخار والخزف بأفرنة غازية عوض الاقتصار على استعمال الأفرنة التقليدية التي كانت تنتج دخان ملوث يندرج في إطار الجهود التي يبذلها المغرب من أجل الحفاظ على البيئة.



وأضافت صوالحين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هؤلاء المنتجين استفادوا كذلك من 52 لولب كهربائي ساهم في تغيير حياتهم إلى الأحسن وفي تطوير طريقة اشتغالهم بشكل كلي.



من جانبه، أبرز رئيس الجمعية المهنية لمنتجي الفخار والخزف مسعودي علاء أن هذه اللوالب الكهربائية مكنت من تسهيل عمل الصانع التقليدي الذي كان يعمل في السابق في "ظروف صعبة ومتعبة" وشجعته على الإبداع واتقان منتجات الفخار والخزف.



وأوضح السيد مسعودي أنه بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفادت جمعية مهنيي الفخار والخزف من برنامج اقتناء المواد أولية (مادة الطين ومادة الصباغة الخالية من مادتي الرصاص والكدميوم)، مشيرا إلى أن كلفة هذا المشروع الذي استفاد منه 40 صانعا تقليديا بلغت 400 ألف درهم.



بدورهم، أعرب الصناع التقليديون، في تصريح مماثل، عن امتنانهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ضمنت لهم مشاريعها الحصول على مداخيل قارة ومكنتهم من الاشتغال في ظروف مريحة وصحية لها وقع إيجابي حتى على أسرهم.



يشار إلى أن زيارة صحافيين مغاربة وأفارقة للمركب الصناعي الولجة تندرج في إطار جولة يقوم بها هؤلاء الصحافيون بهدف استكشاف والتعرف على عدة مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من سطات والرحامنة ومراكش وإقليم الحوز.