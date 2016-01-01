تعاون لامركزي .. زيارة وفد من جهة طنجة- تطوان- الحسيمة الى جزر البليار

قام وفد من ممثلي الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة مؤخرا، بزيارة إلى مايوركا، في منطقة الحكم الذاتي جزر البليار، ركز خلالها على تعزيز التعاون اللامركزي بين الطرفين، لا سيما في مجال إدارة المناطق الطبيعية. وتهدف هذه الزيارة التي قام بها الوفد المغربي، والذي ضم ممثلين عن السلطات الترابية للمنطقة الطبيعية بوهاشم إلى إحياء مشروع التعاون الثنائي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحة في هذا الفضاء الطبيعي، الذي بدأ في عام 2009 . ووفق بلاغ لحكومة جزر البليار، عقد اجتماع خلال هذه الزيارة بين الوفد المغربي والمستشارة (وزيرة محلية) المسؤولة عن الخدمات الاجتماعية والتعاون في هذه المنطقة ذاتية الحكم، فينا سانتياغو.



وتم التركيز في الاجتماع على أهمية مشروع التعاون اللامركزي الذي يتوخى المساعدة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان الجماعات الترابية في المنطقة الطبيعية بوهاشم.



و أشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوفد المغربي للاطلاع على نموذج إدارة المناطق الطبيعية التي تقوم بها الحكومة المحلية في جزر البليار، خاصة التي تركز على تنمية السياحة المستدامة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات وتثمين المنتجات المحلية. وقد زار أعضاء الوفد المغربي في نفس السياق، حديقة البوفيرا الطبيعية في مدينة مايوركا التي تعتبر المنطقة الرطبة الأكثر أهمية في جزر البليار.