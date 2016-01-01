السيد بن عبد القادر يتدارس مع قيادات نقابية منهجية التأسيس لحوار اجتماعي بناء في قطاع الوظيفة العمومية

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، لقاءات مع عدد من الأمناء العامين لبعض المركزيات النقابية، تمحورت حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها للتأسيس لحوار اجتماعي بناء ومثمر بشأن الملفات الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية.



وذكر بلاغ للوزارة أن هذه اللقاءات، التي جرت أول أمس الأربعاء، مع الأمين للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، والأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل محمد نوبير الأموي، والأمين العام الفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد فاتحي، وكذا الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، تناولت أوضاع الموظفين بالقطاع العام، وورش إصلاح اﻹدارة وما يتطلبه من حوار وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.



وأضاف البلاغ أن هذه اللقاءات، التي جرت بمقرات هذه الهيئات، تندرج في إطار ترسيخ نهج التشاور والحوار، ووضع مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف المركزيات النقابية لدراسة ومعالجة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي.



وسيواصل الوزير، حسب المصدر ذاته، عقد لقاءات مع المركزيات النقابية الأخرى، لدراسة ومعالجة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي، من أجل الارتقاء به إلى المستوى الذي يجعل منه دعامة أساسية لإنجاز الإصلاحات الكبرى الرامية إلى إصلاح الإدارة وتطوير منظومة الوظيفة العمومية.