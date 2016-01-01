قافلة طبية جراحية متعددة التخصصات تحل بقلعة مكونة من 18 إلى 21 ماي

تنظم مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة قافلة طبية جراحية متعددة التخصصات، ما بين 18 و21 ماي الجاري بقلعة مكونة (إقليم تنغير).



وسيشرف على هذه المبادرة فريق يضم 18 طبيبا في تخصصات الجراحة الباطنية، وجراحة الأطفال، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب التوليد، والطب النسائي، وجراحة الفتق. وأوضح بلاغ لمؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة أن هذه القافلة الطبية تنظم بشراكة مع جمعية "القافلة الطبية للدار البيضاء" والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير.