اسبانيا .. معرض للصور حول المغرب في مدينة إلدا

تحتضن مدينة إلدا، قرب اليكانتي (شرق إسبانيا)، من 5 ماي الى 5 يونيو معرضا للصور حول الحياة اليومية في المغرب، بعنوان " لون المدينة ".



وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن المعرض يشتمل على 31 عملا أنجزها المصور الصحافي والاستاذ الجامعي خوسي لويس بيدال كوي، خلال أسفاره طوال السنوات الثلاث الماضية، الى كل من شفشاون، ومراكش، والرباط وطنجة وفاس وتطوان.



وقال المصور إن هذه الاعمال مختارة من بين مئات الصور التي تعكس نمط العيش المغربي بكيفية تتجاوز النظرة السياحية النمطية حيث تركز على الحياة اليومية للمغاربة.



وكان هذه المعرض قد أقيم في العام الماضي بمدينة مورسيا التي ينحدر منها المصور.