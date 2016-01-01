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سفير المغرب بلندن يلتقي أعضاء الجالية المغربية ببريطانيا

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 54 دقيقة مضت
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عقد سفير المغرب بالمملكة المتحدة عبد السلام أبو درار امس الجمعة ، لقاء مع أعضاء الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد .

واكد أبو درار في كلمة بالمناسبة على العناية السامية التي ما فتىء صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مبرزا التطور الذي يشهده المغرب في عدد من الميادين تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما اشاد ابو درار بالعلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وبريطانيا العظمى ، البلدين الصديقين منذ أمد بعيد، مشيرا الى التقدم الذي احرزه المغرب في عدد من القطاعات.

وابرز في هذا الصدد اهمية الانخراط الفاعل والمساهمة الايجابية لافراد الجالية المغربية في العديد من المجالات ، داعيا اياهم الى مضاعفة الجهود من اجل تعزيز التعاون المغربي البريطاني، وان يظلوا معبئين من اجل احباط مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب.

من جهتهم اعرب اعضاء الجالية المغربية عن استعدادهم لدعم كل المبادرات الرامية الى تحقيق المصلحة العامة.

ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية الى تعزيز الحوار مع افراد الجالية المغربية، كما ياتي بعد لقاءات مع ممثلي الاعلام والفاعلين الجمعويين.

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