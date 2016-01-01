برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيد إلير ميطا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألبانيا
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى فخامة السيد إلير ميطا، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألبانيا.
وعبر جلالة الملك عن تهانئه الحارة للرئيس المنتخب لألبانيا ، مقرونة بمتمنيات جلالته للسيد إلير ميطا، بكامل التوفيق في مهامه السامية في خدمة الشعب الألباني الشقيق.
ومما جاء في هذه البرقية " وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن تقديري لأواصر الصداقة المتينة التي تربط شعبينا ، وعن مدى ارتياحي لعلاقات التعاون المثمر التي تجمع بلدينا".
وأكد جلالة الملك حرصه على العمل مع الرئيس الألباني المنتخب، من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات ، لتشمل مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك ، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الشقيقين.
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