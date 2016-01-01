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برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيد إلير ميطا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألبانيا

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 9 دقيقة مضت
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى فخامة السيد إلير ميطا، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألبانيا.

وعبر جلالة الملك عن تهانئه الحارة للرئيس المنتخب لألبانيا ، مقرونة بمتمنيات جلالته للسيد إلير ميطا، بكامل التوفيق في مهامه السامية في خدمة الشعب الألباني الشقيق.

ومما جاء في هذه البرقية " وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن تقديري لأواصر الصداقة المتينة التي تربط شعبينا ، وعن مدى ارتياحي لعلاقات التعاون المثمر التي تجمع بلدينا".

وأكد جلالة الملك حرصه على العمل مع الرئيس الألباني المنتخب، من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات ، لتشمل مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك ، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الشقيقين.

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