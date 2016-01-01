المشاركون في جولة استكشافية منظمة لفائدة متعهدي أسفار وصحافيين أوروبيين يتوقفون بورزازات

توقف المشاركون في جولة استكشافية منظمة من 3 إلى 7 ماي الجاري من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة وجهة درعة- تافيلالت لفائدة متعهدي أسفار وممثلي وسائل إعلام أوروبية، اليوم السبت بورزازات، للتعرف على المؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة.



ويشارك خمسون شخصا، من بينهم ممثلو وكالات أسفار وصحافيون من فرنسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا والبرتغال في هذه الجولة.



وحسب المجلس الإقليمي للسياحة، سيتم تنظيم ورشة بهدف ربط الاتصال المباشر بين الفاعلين في قطاع السياحة بالإقليم ومختلف الفاعلين السياحيين بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى وجهة ورزازات.



وسيغتنم المشاركون في هذه الجولة السياحية الفرصة لاكتشاف غنى المؤهلات السياحية لورزازات، خاصة قصبة تاوريرت ومتحف السينما وقصر آيت بن حدو وواحة فينت.



ويعد إقليم ورزازات آخر محطة ضمن هذه الجولة الاستكشافية التي قادت المشاركين فيها إلى كل من الرشيدية وأرفود وتنغير وزاكورة.