أسبوع الابتكار 2017..تتويج أفضل الابتكارات في مجال "انترنيت الأشياء" و"الروبوتيات"

تم أمس الجمعة بالرباط تتويج مجموعة من الطلاب، حاملي أفضل الابتكارات في مجالات "انترنت الأشياء"و"الروبوتيات" ، وذلك في إطار الدورة الخامسة لأسبوع الابتكار المنظم من 2 إلى 7 ماي الجاري.



وتهدف هذه التظاهرة المنظمة من قبل المدرسة الوطنية العليا للإعلاميات وتحليل النظم وجامعة محمد الخامس بالرباط، تحت شعار "الجامعات من أجل مغرب صاعد"، إلى تشجيع الابتكار في المملكة ومواكبة ودعم اعمال الجامعات.



وحصل على الجائزة الأولى للروبوتيات كل من أمينة الدغوغي وعبد الرحمان لهواوي من جامعة محمد الخامس بالرباط، فيما أحرز فريق جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المتكون من وليد عقي واسماعيل العربي جائزة "انترنت الأشياء".



وقالت أمينة الدغوغي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا التتويج سيمكنها وعبد الرحمان لهواوي من تمثيل المغرب في المباراة النهائية لكأس فرنسا للروبوتيات المقررة من 24 إلى 28 ماي.



وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للإعلاميات وتحليل النظم، محمد السعيدي، أن دور الجامعة لم يعد مقتصرا على تلقين المعارف بل تعداه إلى تطوير المهارات وبناء القدرات لتوفير الأطر الكفأة لمواكبة الأوراش التنموية.



وأضاف أن اقتصاد المعرفة يعد العمود الفقري للتنمية للبلدان الصاعدة، مشيرا إلى العديد من الشركات التي تشتغل في مجالات التكنولوجيا تحقق أرباحا صافية تتجاوز بكثير أرباح شركات الاقتصاد المبني على استغلال الخامات الطبيعية أو الصناعات الثقيلة، داعيا إلى تشجيع الابتكار، باعتباره "الطريق الرئيسية للمرور من الأوساط الأكاديمية إلى عالم الأعمال".



ويتضمن برنامج هذا الأسبوع ندوات وأوراش تكوين ومسابقات تشجع على الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في الجامعات ومدارس الهندسة.