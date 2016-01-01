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الجزائر: سفير المغرب يلتقي بالجالية المغربية في وهران وسيدي بلعباس

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع ساعة واحدة مضت
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عقد سفير المغرب بالجزائر العاصمة السيد لحسن عبد الخالق، مؤخرا، لقاءات مع أفراد الجالية المغربية التابعة للقنصليات العامة للمملكة بوهران وسيد بلعباس بالغرب الجزائري.

وخلال هذه الاجتماعات، أكد الدبلوماسي المغربي أن هذه اللقاءات تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والذي دعا فيه جلالة الملك إلى السهر على مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وجعل المؤسسات الوطنية المختصة في مجال الهجرة أكثر فعالية في خدمة مصالح مغاربة الخارج.

وحرص السيد عبد الخالق، الذي زار بهذه المناسبة القنصليتين العامتين اللتين تغطيان 13 ولاية بالجزائر، على إبراز القيم الوطنية لأفراد الجالية المغربية واستعدادهم لأن يكونوا "أفضل السفراء" لبلدهم.

من جهتهم، أعرب أفراد الجالية المغربية عن امتنانهم للاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لانشغالاتهم وتطلعاتهم.

وخلال لقائه بمسؤولي وموظفي التمثيليتين القنصليتين، أشاد سفير المغرب بتعبئة وتفاني هؤلاء العاملين، ودعاهم إلى استلهام التوجيهات الملكية السامية من أجل خدمة الجالية المغربية بالجزائر بشكل أفضل.

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