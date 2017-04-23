الإعلان بالدار البيضاء عن إطلاق مسابقة لاختيار هوية بصرية للجهة

أعلن، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، عن إطلاق مسابقة لاختيار شعار جهة الدار البيضاء -سطات، والذي سيتم استخدامه كرمز للهوية البصرية العامة بكل وسائط الإعلام والتواصل والمؤسسات الممثلة للجهة.



وستكون هذه المسابقة، التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء لتتواصل إلى غاية 29 ماي الجاري، مفتوحة في وجه عموم المواطنين لإعطائهم الفرصة من أجل المساهمة بأفكارهم وقدراتهم الإبداعية في منح الجهة علامة ترابية مميزة تكون شعارها الرسمي.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجهة السيد مصطفى الباكوري، في كلمة له خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم المسابقة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة، وفي سياق الأهداف التي رسمها المخطط التنموي الجهوي، والتي تتوخى الارتقاء بهذه الجهة واستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها على مستوى مواردها البشرية والاقتصادية والبيئية.



وأبرز أن الأمر لا يتعلق بعملية تقنية بسيطة، بل باختيار رمز يعكس حقيقة هوية الجهة بكل مكوناتها الثقافية والاجتماعية والتاريخية، بشكل يعزز من انفتاحها على محيطها الوطني والدولي، مشيرا إلى أن مجلس الجهة عمل على تبني مقاربة تشاركية في إعداده لهذه المسابقة، عبر تعبئة حساسيات من مجالات مؤسساتية وأكاديمية ومهنية وفنية وإعلامية مختلفة.



وشدد، في هذا الإطار، على أن جهة بإمكانيات كبيرة مثل جهة الدار البيضاء-سطات، ولها رصيد ثقافي وتاريخي جد هام، وهي جهة جديدة من حيث مكوناتها الترابية، تحتاج لهوية جهوية جديدة تمكن من مراكمة المكتسبات التي تم تحقيقها على المستوى الترابي، وذلك في إطار شعار بصري يساهم في صقل تلك الهوية، لتكون هوية جامعة ومنفتحة.



وتجدر الإشارة إلى أن المسابقة ستجري على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى فرز الملفات المقدمة، لتقوم لجنة التحكيم بانتقاء ثلاث شعارات، يتم اختيار واحد منها ليكون شعار الجهة، علما أنه ستخصص جوائز مالية للشعارات الثلاث الأولى.



ويمكن المشاركة في المسابقة عبر التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالمسابقة وإرسال المقترحات، ليعلن عن الاختيارات الأولى ويدعى المواطنون للتصويت ابتداء من فاتح يونيو وإلى غاية السابع منه، ثم يكشف عن الشعار الفائز تبعا لنتائج التصويت.