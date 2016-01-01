مراكش: اعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج الشراكة بين جهة مراكش آسفي ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية

أعطيت اليوم الاثنين بمراكش، الانطلاقة الرسمية لبرنامج الشراكة بين جهة مراكش آسفي ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية، الرامي إلى انجاز مجموعة من المشاريع ذات الطابع التنموي.



وتتضمن هذه المشاريع، التي تم اعطاء انطلاقتها بحضور على الخصوص، الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ورئيس جهة مراكش آسفي السيد أحمد اخشيشن ووالي الجهة السيد عبد الفتاح البجيوي، بناء وتجهيز مستشفى عام بمنطقة سيدي يوسف بن علي، ومستشفى مماثل بآسفي.



كما تشتمل هذه المشاريع على إحداث مركز لتأهيل المعاقين بالمدينة الحمراء وخلق مراكز لتصفية الدم بكل من مراكش، وقلعة السراغنة، والرحامنة، وآسفي، والحوز واليوسفية، فضلا عن إنشاء قطب جامعي بمدينة الصويرة بمواصفات المؤسسات الجامعية الدولية. ويصل الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع إلى أربعة ملايير درهم.



وأكد رئيس مجلس جهة مراكش السيد أحمد اخشيشن، في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذا الحدث يكتسي أهمية كبرى، حيث يجسد قوة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكة المغربية ودولة قطر، والمجهودات التي ما فتئ يبذلها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لتقوية أواصر التعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين.



وأضاف أن هذا التعاون سيمكن من وضع أسس متينة لشراكة استراتيجية تروم تحسين ظروف عيش ساكنة الجهة من خلال مشاريع تهم التنمية البشرية خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.



من جهته، أكد والي جهة مراكش آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي أن هذه المشاريع ستكون ذات قيمة مضافة بالنسبة للمجهودات التي تبذلها المملكة في المجال الاجتماعي وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبرزا أن انجاز هذه المشاريع على تراب الجهة، يعتبر تجسيدا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة قطر .



من جانبه، أبرز رئيس مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم آل ثاني الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن المؤسسة تولي اهتماما خاصا للتنمية البشرية، وتعتبر قطاعي الصحة والتعليم أساس تقدم وتطور أي مجتمع، مشيرا إلى أن المشاريع التي ستنجز بهذه الجهة سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي مهم.



أما سفير دولة قطر المعتمد بالرباط السيد عبد الله بن فلاح الدوسري، فوصف، من جهته، العلاقات القائمة بين البلدين بالمتميزة، مما ساهم في التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجانبين أتاحت الفرصة للاستثمار في كلا البلدين.



بدوره اعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية السيد سعيد مذكر الهاجري، أن هذه المشاريع، التي سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات، تشكل لبنة هامة للتعاون بين الجانبين، مذكرا بريادة هذه المؤسسة القطرية في مجال العمل الخيري، حيث أخذت على عاتقها احداث مشاريع تهم قطاعي الصحة والتعليم من أجل تحقيق التكامل الاجتماعي.



وتميز حفل الانطلاقة الرسمية لبرنامج الشراكة بين جهة مراكش آسفي ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية، بزيارة ميدانية لموقع إحداث مستشفى سيدي يوسف بن علي "مستشفى الشيخة شريفة بنت إبراهيم النصر".