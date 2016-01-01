المجلس الجماعي لأكادير يصادق على إحداث شركات للتنمية المحلية لتدبير بعض المرافق العمومية

صادق المجلس الجماعي لأكادير بأغلبية أعضائه الحاضرين خلال دورة ماي العادية التي عقدت مؤخرا على إحداث مجموعة من شركات التنمية المحلية التي سيعهد إليها بتدبير بعض المرافق العمومية في تراب بلدية أكادير.



وذكر بلاغ للجماعة الحضرية أنه تم في هذا الإطار المصادقة على إحداث شركات للتنمية المحلية تتكلف بتدبير "مرفق الإنارة العمومية"، و "المجالات الخضراء "، و"إنعاش المنتوج الثقافي والرياضي والسياحي "، و" المرابد الجماعية "، و" صيانة المرافق الجماعية "، مع المصادقة على أنظمتها الأساسية ، وإجراءات تأسيسها .



وأوضح البلاغ أنه تقرر عقد جلسة أخرى للمصادقة على إحداث شركات التنمية المحلية المشار إليها بعد المصادقة عليها فقط بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ، في الوقت الذي ينص فيه القانون التنظيمي للجماعات على ضرورة مصادقة أغلبية الأعضاء المزاولين.



كما تمت المصادقة بإجماع الحاضرين في هذه الدورة على مجموعة من النقاط التي وردت في جدول أعمال دورة مايو العادية ، من ضمنها على الخصوص تعبئة العقارات التي ستخصص لتوطين مشاريع برنامج عمل الجماعة ، واتفاقية إطار بين الجماعة الحضرية لأكادير و جامعة الأخوين ، والتحويل من فصل إلى فصل داخل الميزانية .



وعلاوة عن تدارس هذه الدورة لوضعية قطاع التعليم في الجماعة الحضرية لأكادير، وذلك بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي قدم عرضا بهذا الخصوص، فقد صادق الأعضاء الحاضرون في هذه الدورة على تأجيل النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة حول إحداث أكاديمية لكرة القدم بجهة سوس ماسة .