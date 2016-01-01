جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفنيين تسعى لإحدات آلية تمثيلية للوسطاء لدى مجلس حقوق الانسان

تدارس مكتب جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفنيين ومجلسها الإداري خلال اجتماعهما مطلع ماي الجاري بمقر مؤسسة وسيط المملكة بالرباط ، أقرب الطرق لإحدات آلية تمثيلية للوسطاء وللشبكات الجهوية للوساطة لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.



وذكر وسيط المملكة اليوم الأربعاء في بلاغ عقب احتضان المؤسسة لاجتماعي مكتب الجمعية ومجلسها الإداري يومي 3 و4 ماي الجاري ، أن السعي لإحداث هذه الألية التمثيلية يأتي تفعيلا لإعلان مراكش الذي سبق تبنيه بمبادرة من وسيط المملكة.



وأضاف البلاغ أنه تم التعبير عن الارتياح لحصيلة الدورات التكوينية التي تنظم بالمركز الدولي للتكوين وتبادل الخبرات بالرباط لفائدة أطر ومساعدي الوسطاء، مشيرا إلى أن النقيب عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة قدم تقريرا في الموضوع.



وأوضح المصدر نفسه أن اجتماعي المكتب والمجلس الإداري مكنا من انتقاء المشاريع المقترح دعمها وكذا سبل توسيع آفاق التواصل وإتاحة الفرص لتبادل التجارب والممارسات الجيدة.



ووفق البلاغ فقد أعقب الاجتماعين، تنظيم ندوة حول موضوع "أخلاقيات مؤسسات الوساطة" يومي 4 و5 ماي الجاري، وذلك بحضور ما يناهز خمسين مشاركا ما بين وسطاء وأمبودسمانات وأطر وممثلي المجلس الأوروبي والمنظمة الفرانكفونية ولجنة البندقية .



وحسب المصدر فقد ثمن المشاركون أهمية الموضوع واتجهو نحو إعداد دليل استرشادي متوافق عليه يتضمن أهم المبادئ والقيم التي يتقاسمونها والتي تعتبر أساسية تمكن من تأدية رسالة الوساطة في أجواء تؤمن الاستقلالة والحياد.