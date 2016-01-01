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المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة ينظم بمالقة دورة تكوينية لفائدة الأئمة في إسبانيا

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 13 دقيقة مضت
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نظم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، اليوم الأربعاء بمالقة جنوب إسبانيا، دورة تكوينية لفائدة الأئمة بهذا البلد الايبيري.

وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج التكويني لهذه السنة والذي اختار له المجلس عنوان: خطبة الجمعة في السياق الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سبق وأن نظم نفس الدورة لفائدة الأئمة في كل من بلجيكا وهولاندا وفرنسا، وستتلوها دورة في إيطاليا في منتصف شهر مايو الحالي.

وأوضح خالد حاجي، الكاتب العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، أن المجلس يهدف من وراء هذه الدورة إلى عرض تصور حول خصوصيات السياق الأوروبي وحاجة الخطباء إلى مواءمة خطبهم مع مقتضيات هذا السياق.

وأضاف أنه استمرارا لما عرفته الدورات السابقة، تمت برمجة خطبتين نموذجيتين، يلقيهما إمامان خطيبان، ويتلوهما نقاش، يفسح للمشاركين المجال لتقييم شكل ومضمون الخطبتين.

وتابع أنه يفسح أيضا المساهمة في تنبيه الخطيب لبعض الأوجه التي قد يغفل عنها في السياق الأوروبي، وذلك سعيا للارتقاء بخطبة الجمعة إلى المكانة الاعتبارية التي تستحقها، وحرصا على تأهيل الخطيب للقيام بالمسؤولية الجسيمة المنوطة به في السياق الأوروبي خير قيام.

وتجدر الإشارة إلى أن دورات المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة لهذه السنة في موضوع خطبة الجمعة تأتي بعد سلسلة من الدورات السابقة في مواضيع أخرى، منها "أصول مذهب الإمام مالك"، و"مدخل إلى فقه الواقع".

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