الدار البيضاء .. تقديم وثيقة لمنظمة العمل الدولية تتعلق ببلورة إطار للتعاون من أجل توفير العمل اللائق على مستوى منطقة إفريقيا ( ورشة)

جرى اليوم الخميس بالدار البيضاء، تقديم وثيقة لمنظمة العمل الدولية ، تتعلق ببلورة إطار للتعاون من أجل توفير العمل اللائق على مستوى منطقة إفريقيا. وركزت الوثيقة، التي قدم خطوطها العريضة السيد يورجن شويتمن المدير السابق للشراكات والدعم الميداني بمنظمة العمل الدولية، على إبراز مختلف الإشكاليات المتعلقة بمجال الشغل بالقارة الإفريقية ، مع تقديم تصورات واقتراحات لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ، من خلال برامج ومشاريع تروم توفير العمل اللائق بمنطقة إفريقيا ومناطق أخرى .



وتوزعت الوثيقة ، التي قدمت في إطار أشغال ورشة عمل توافقية حول " إطار العمل لتنفيذ التعاون بين بلدان الجنوب من أجل العمل اللائق في إفريقيا " ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية (إفريقيا) يومي 11 و12 ماي الجاري بالدار البيضاء ، إلى قسمين ، الأول يتعلق بالتعاون جنوب / جنوب على مستوى القارة الإفريقية ، حيث جرى تقديم تعريف لهذا التعاون وأوجهه ، مع إبراز أدوار التجمعات الاقتصادية والمؤسسات والأبناك في تعزيز هذا التعاون ، وإنجاز البرامج التي تتم في إطاره .



أما القسم الثاني من ، الوثيقة التي تقدم بها المكتب الإقليمي للمنظمة (إفريقيا) كإطار للعمل ، فيقترح إطارا للتعاون جنوب/ جنوب من أجل توفير العمل اللائق بالقارة الإفريقية، حيث جرى تقديم التوجهات الكبرى وتحديد الأولويات، وجوانب أخرى تتعلق بتنفيذ البرامج والتمويل ، وبالدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية .



وأبرزت السيدة فرناندا بارتو المنسقة بين بلدان الجنوب (مكتب منظمة العمل الدولية/ البرازيل) ، في معرض مناقشتها لمضامين الوثيقة ، أن هذه الأخيرة تكتسي أهمية كبيرة لأنها تفتح آفاقا واعدة بشأن توفير العمل اللائق على مستوى القارة الإفريقية .



وبعد أن أشارت إلى أن عدة بلدان بإفريقيا وأمريكا اللاتينية تواجه صعوبات جمة في ما يتعلق بتنفيذ برامج التعاون ، قالت إن الاقتراح المتضمن في الوثيقة والقاضي بإنشاء صندوق لتمويل مختلف البرامج يعد فكرة جيدة ، من أجل تيسير إنجاز برامج التعاون بين بلدان الجنوب في الشق المتعلق بتوفير العمل اللائق.



أما السيد وليد بدوي ، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( منطقة جنوب إفريقيا ) ، فقد لفت إلى أن هذه الوثيقة توفر أرضية مهمة للتعاون جنوب / جنوب .



وبعد أن أبرز أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضطلع بدور هام في تعزيز التعاون جنوب /جنوب في عدة مجالات، شدد على ضرورة تحديد أولويات ، ووضع آليات للتعاون حتى يكون هذا التعاون مفيدا للجميع .



وفي سياق متصل أبرز ممثلو نقابات إفريقية، شاركوا في هذه الورشة، أن المشكلة الأساسية بالقارة الإفريقية ، ليست في البحث عن عمل لائق ، ولكن في عدم وجوده أصلا في عدة بلدان ، حيث تنتشر البطالة.



واعتبروا أن هذه الوثيقة، التي أعدها خبراء لفائدة المكتب الإقليمي للمنظمة ( إفريقيا )، تساعد مع ذلك النقابات على تطوير برامجها وتحديث طرق عملها ، حتى تكون أنشطة النقابات في مستوى تطلعات العمال .