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حوالي 80 طبيبا متخصصا في الجراحة النسائية يستفيدون من لقاء تكويني في أكادير

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع ساعة واحدة مضت
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انطلقت، اليوم الجمعة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، أشغال لقاء تكويني حول الجراحة النسائية، سيستفيد منه، على مدى يومين، حوالي 80 طبيبا متخصصا في الجراحة النسائية يشتغلون في مختلف جهات المملكة.

ويشرف على تأطير هذا اللقاء التكويني، وهو الثالث من نوعه، ثمانية أساتذة مبرزين في الجراحة النسائية من المغرب وفرنسا (مدينتي ليون ونانت)، حيث سيقومون بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية التي ستتاح للأطباء المستفيدين من هذا التكوين متابعتها عبر النقل المباشر بالصوت والصورة (تقنية فيديو كونفيرانس).

وقال الدكتور حسن الزفت، الأخصائي في الجراحة النسائية، إنه تم تسخير مركبين جراحيين تابعين للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لإجراء العمليات المبرمجة في إطار هذا اللقاء الطبي الجراحي التكويني، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء ما بين خمس وست عمليات في اليوم.

وأضاف السيدر الزفت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالموازاة مع العمليات الجراحية المنقولة بالبث المباشر، المصاحب بالتعليق، سيتم إلقاء محاضرات نظرية حول مواضيع مختلفة تهم، بالخصوص، الجراحة المهبلية، والجراحة بالمنظار داخل الرحم، وبتر اللحيمات واستئصال الورم الليفي وغيرها.

يشار إلى أن هذا اللقاء التكويني تنظمه مصلحة طب النساء والتوليد التابعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بشراكة مع الجمعية المغربية لتنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي، وبدعم من جمعية أصدقاء مستشفى الحسن الثاني، والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة بعمالة أكادير إداوتنان، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة لجهة سوس ماسة.

 

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