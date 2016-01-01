إقليم سيدي سليمان.. قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة دوار بني افضل

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي سليمان، أول أمس الأربعاء، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة دوار بني افضل التابع للجماعة القروية عامر الشمالية بإقليم سيدي سليمان بالمركز الاجتماعي.



وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن السكان استفادوا خلال هذه القافلة، التي شارك فيها أطباء عامون ومتخصصون وممرضون إلى جانب عدد من التقنيين والإداريين والأعوان، من 1050 فحصا طبيا موزعة على 800 فحص في الطب العام، و 100 فحص في طب الأطفال، و 40 فحصا في طب الجهاز الهضمي، و 60 فحصا في طب الجهاز التنفسي و 50 فحصا في طب الأنف والحلق والحنجرة.



وأضاف البلاغ أن الفحوصات شملت أيضا 100 فحص للكشف عن داء فقدان المناعة و420 فحصا للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم. كما تم إجراء 650 كشفا عن داء السكري و80 كشفا عن الضغط الدموي.



وأشار إلى أن المرضى استفادوا خلال هذه العملية، مجانا، من كميات مهمة من الأدوية بحسب الوصفات الطبية.



وتندرج هذه القافلة الطبية، التي نظمت بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس القروي، وبعض الجمعيات المحلية وفرع الهلال الأحمر المغربي بسيدي سليمان، في إطار سياسة القرب التي تنهجها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي سليمان لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ساكنة المنطقة إلى الخدمات الصحية العامة والمتخصصة.