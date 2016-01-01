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توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع ساعة واحدة مضت
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيا بالشمال-الغربي مع احتمال نزول بقايا قطرات مطرية متفرقة محليا خصوصا خلال الصباح.

وسنتشتر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى خلال الصباح الباكر والليلة القادمة، في حين ستظل السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وغربية بمنطقة طنجة، وشرقية إلى أحيانا معتدلة شمالية على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، والشرق وسوس، وما بين 18 و22 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية-الغربية، وما بين 24 و27 درجة بسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وبين طنجة والرباط وبين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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