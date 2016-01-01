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رئيس مجلس المستشارين في بزيارة عمل لليابان على رأس وفد برلماني مابين 14و18ماي

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع ساعة واحدة مضت
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يقوم رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، على رأس وفد، بزيارة عمل إلى اليابان من 14 إلى 18 ماي الجاري وذلك بدعوة من رئيس مجلس المستشارين الياباني، السيد ذاتي شوي شي.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بلاغ للمجلس، في إطار تعزيز وتقوية علاقات التعاون والصداقة المتميزة القائمة بين المملكة المغربية واليابان، وبحث السبل الكفيلة بتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين، وترسيخ آليات التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تأتي تفعيلا للبعد الجهوي في الدبلوماسية البرلمانية، وتنزيل التوصيات الصادرة عن "الملتقى البرلماني للجهات" الذي انعقد في يونيو 2016 بمجلس المستشارين، باعتباره امتدادا للجماعات الترابية، وفاعلا مركزيا يسعى لأن يكون رافعة مؤسساتية في الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي للمغرب.

وسيجري الوفد المغربي خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان، وفاعلين اقتصاديين، ومنتخبين جهويين، وممثلين عن الجالية المغربية المقيمة باليابان.

ويضم الوفد المغربي رئيس فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين عبد الإله حفظي، ومحمد الرزمة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، ورئيس مجموعة الصداقة المغربية ـ اليابانية بمجلس المستشارين الى جانب رئيسي جهتي الشرق و الرباط ـ سلا ـ القنيطرة السيدين عبد النبي بيوي و عبد الصمد سكال.

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